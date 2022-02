Nuove regole Covid, le 5 cose da sapere dopo la stretta

Dal primo febbraio via libera alle nuove regole sul Covid. Sono ormai passati tre giorni dalla nuova stretta (Green pass per le attività non essenziali, multa per gli over 50 no vax e altro ancora) e già il caos tra molti cittadini è evidente, si respira per le vie della città. Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza. Cosa è cambiato veramente da 72 ore a Parma come nelle altre città?

Green pass illimitato

Visto che le autorità sanitarie non ravvisano la necessità di quarta dose, i green pass rilasciati dopo la terza dose avranno validità illimitata. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi è guarito dal Covid e ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi).

Scuola

Nella scuola primaria, da 6 a 12 anni, la didattica a distanza sarà prevista solo per i non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi. Al primo caso di positività, invece, scatta solo l’obbligo di autosorveglianza.Nella scuola secondaria si passerà alla didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe mentre per i non vaccinati si sospenda la didattica in presenza per cinque giorni. Per il rientro a scuola dopo il periodo di quarantena basterà il tampone fai da te. "In caso di utilizzo del test antigenico automministrato – recita il testo – l’esito negativo è attestato con autocertificazione". Nella scuola per l’infanzia (materne) i bambini, che in quella fascia d’età per lo più non sono vaccinati, rimangono a scuola fino al quinto contagiato della propria classe/gruppo, dopodiché restano a casa in quarantena per 5 giorni, rientrando con tampone antigenico gratuito, prescritto dal proprio pediatra.

Over 50 no vax

Dal primo febbraio gli over 50 che hanno scelto di non vaccinarsi o che non sono in regola con le dosi di vaccino, riceveranno una sanzione da 100 euro. Verranno per esempio sanzionati anche coloro che non hanno fatto la dose booster entro la scadenza dei sei mesi per il richiamo. La legge prevede che la multa arrivi direttamente a casa con una cartella dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo vaccinale per gli over 50 scade il 15 giugno 2022 e dovrà essere rispettato anche da chi compie 50 anni entro quella data. L’obbligo vaccinale però non sussiste “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”. Identificati i cittadini over 50 non immunizzati, le multe saranno inviate al domicilio. Dopo la ricezione della multa, si hanno 10 giorni per presentare un certificato medico di esenzione, che dovrà però essere valutato dalla Asl.

Turisti stranieri

Gli stranieri che vengono a Parma e provincia da paesi con regole vaccinali diverse dalle nostre, potranno accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il Green pass rafforzato effettuando un tampone antigenico.

Zone rosse

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Super Green pass. Al momento il sistema dei colori resta, niente stop di zone gialle e arancioni. Questo significa che l’abolizione della mascherine all’aperto dall’11 febbraio vale solo per le zone bianche.