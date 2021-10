Covid: ieri vaccinate più di 2 mila persone

Nella giornata del 14 ottobre 2021 a Parma e provincia sono state vaccinate in totale contro il Coronavirus 2.280 persone, di cui 2.219 nei centri e ambulatori vaccinali delle due Aziende sanitarie a Parma e provincia, 51 a domicilio dalle équipe delle Unità straordinarie di continuità assistenziale (USCA) in collaborazione con i medici di medicina generale, 10 in farmacia. Dall'inizio della campagna vaccinale, a fine giornata del 14 ottobre il totale delle vaccinazioni effettuate a Parma e provincia è pari a 687.934.