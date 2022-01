Covid nelle scuole superiori: casi in una classe su due

Una classe su due delle scuole superiori di Parma e provincia è stata interessata da casi di contagio di covid-19 tra studenti ed insegnanti. Il virus, quindi, non molla nemmeno all'interno degli istituti scolastici del nostro territorio. Su 904 classi totali delle scuole superiori, infatti, è stato registrato almeno un caso di covid all'interno di 484 classi.

In alcuni casi i contagi hanno riguardato gli studenti, in altri casi i professori e il personale scolastico non docente. La situazione è costantemente monitorata dall'Ausl di Parma che ogni settimana traccia un bilancio con il numero dei contagi, delle classi e delle sezioni in quarantena all'interno delle scuole della città e della provincia.

Nell'ultima settimana sono stati emessi provvedimenti in 109 classi e gruppi di classi e i sanitari hanno disposto la quarantena in 70 classi e la sospensione della frequenza in 39 gruppi di classi. La sospensione della frequenza ha coinvolto 14 gruppi di classi di medie e 25 gruppi di classi di superiori.