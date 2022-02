Covid, via libera dell'Aifa alla quarta dose di vaccino per gli immunodepressi

Altra novità sulle vaccinazioni: la commissione tecnico-scientifica dell'Aifa ha dato il via libera alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Il parere favorevole è stato inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di una quarta dose, bensì della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da due dosi più una. La somministrazione avverrà con vaccini a mRna. I tempi dell'iniezione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale. La novità riguarda ovviamente anche i parmigiani interessati da questa decisione.