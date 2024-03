Il 'cratere' in centro storico: la protesta dei residenti

Un buco di sei metri che si estende per 800 metri quadrati a due passi da via Repubblica a Parma. Continua la protesta dei residenti rispetto alla situazione di borgo Valorio: una zona che da area residenziale si è trasformata in una zona in preda al degrado e all'abbandono.

"La gente è stufa di topi - sottolineano i residenti - che sono aumentati per via del nuovo "habitat", zanzare e adesso che andremo nella bella stagione col caldo sarà come l'anno scorso, una fogna puzzolente a cielo aperto. Poi ovviamente parcheggi non più utilizzabili che ci obbligano a parcheggiare in zone dove non sarebbe concesso e prontamente ci becchiamo anche le multe. Giusto no? Zona Ztl dove le striscie sono ancora blu e non bianco-blu e quindi la sera i parcheggi vengono subito presi d'assalto dai non residenti quando noi paghiamo pure annualmente per parcheggiare più comodi".

Per non parlare dei problemi relativi alla sicurezza e al degrado. "Dentro questo enorme cratere, come potete immaginare, ci sono topi e altri animali. Ci sono persone che ci dormono dentro, soprattutto nel periodo estivo. Proprio qui dietro c'era un'area di spaccio a cielo aperto 24 ore su 24. Non pensiamo poi ai turisti e a chi non conosce la zona: passano per andare in via Repubblica ed ammirare le bellezze storiche della nostra città e rischiano di cadere in un enorme buco. La zona è quasi totalmente al buio. In una cinquantina di residenti abbiamo proposto di far diventare questa zona un'area verde: gli alberi che c'erano prima sono stati tagliati".

Da quartiere di lusso a cratere di 800 metri quadrati

Da quartiere di lusso a zona abbandonata ed in preda al degrado con un 'cratere' che copre una superficie di circa 800 metri quadrati ed un buco profondo sei metri. Succede in pienissimo centro storico a Parma, a pochi metri da via Repubblica. Tra borgo Valorio e via Corso Corsi al posto degli appartamenti oggi c'è un enorme buco, con materiali abbandonati, vegetazione spontanea, pezzi di strada a ridosso del marciapiede che rischiano di sprofondare, transenne precarie e potenzialmente pericolose per i cittadini.

Vita Nova. Un nome suggestivo per il nuovo quartiere di lusso che avrebbe dovuto sorgere in Borgo Valorio a Parma, all'angolo con via Corso Corsi, a due passi da via Repubblica, in pieno centro storico a Parma. In quest'area - "in una posizione privilegiata che consente alla nuova e avveniristica struttura, nobilitata dalla costante dialettica con l’architettura rinascimentale del chiostro con cui confina, di godere di un panorama a dir poco ammaliante" - come si legge sul sito dell'azienda, era prevista la costruzione di trilocali, quadrilocali e attici di alto livello, costruzioni antisismiche con la massima classe energetica. Una proposta di altissimo livello per una clientela facoltosa.