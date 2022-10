Crisi e incremento dei costi: i prestiti alle famiglie parmigiane sono aumentati del 10%

Le famiglie parmigiane, schiacciate dalla crisi economica e dall'aumento dei costi delle bollette e dei prodotti di prima necessità, hanno sempre più bisogno di liquidità per saldare le spese. Proprio per questo motivo fanno sempre più ricorso ai prestiti bancari. Secondo gli ultimi dati disponibili ed elaborati dalla Banca d'Italia i prestiti per le famiglie sono aumentati di quasi il 10%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il mese di riferimento è quello di settembre. Aumentano anche le richieste di prestito da parte delle imprese.

Il tasso medio sul totale dei prestiti, dopo l’aumento dello 0,50% del tasso di politica monetaria della BCE, e? del 2,32% (2,25% nel mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007);A luglio 2022, per i prestiti alle imprese si registrava un aumento del 3,7% su base annua. L’aumento era del 4,0% er i prestiti alle famiglie. Nei prestiti personali il tasso medio in 6 mesi è cresciuto dal 9,2 al 10,2%. Per le imprese anticipi e sconti sono passati dal 6,7 a oltre il 7%.