Dal 19 ottobre su Rai Scuola 6 puntate di “Newton – Speciale Zoologia” sui comportamenti nel mondo animale

Da lunedì 19 ottobre andranno in onda alle 21 su Rai Scuola (CANALE 146) 6 puntate del programma di informazione e approfondimento scientifico Newton - Speciale Zoologia dedicate alla conoscenza dei comportamenti nel mondo animale.

A tre di queste (la prima di lunedì 19, la terza di venerdì 23 e l’ultima di venerdì 30 ottobre) parteciperà anche Donato Antonio Grasso, docente di Zoologia al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale dell’Università di Parma.

Si parte con Animali: convivere con i parassiti, in cui si parlerà delle simbiosi in natura, dei rapporti di parassitismo e mutualismo che caratterizzano le varie specie. Nell'ambito della puntata ci saranno brevi documentari sulle formiche schiaviste (con Donato Grasso) e sulle specie aliene che introducono nuovi parassiti in altri ambienti (con Adriano Martinoli, Zoologo, Università degli Studi dell'Insubria).

La seconda puntata, Animali: la relazione fra i sessi (mercoledì 21 ottobre), tratterà delle differenze sessuali, morfologiche e di comportamento delle varie specie, di selezione sessuale, competizione spermatica, scelte femminili e paternità multiple. Nei documentari: le scelte criptiche dei Guppy e i casi di fertilità e infertilità in questi piccoli pesci da acquario (con Andrea Pilastro, Zoologo, Università di Padova).

La terza puntata, Animali: comunicare con i chemiosegnali (venerdì 23 ottobre), andrà alla scoperta dei segnali chimici che regolano la comunicazione all'interno della stessa specie e tra specie diverse e come funzionano i feromoni. Nei documentari: come le formiche regolano la propria attività quotidiana grazie alle tracce di feromoni in uno spaccato di formicaio (con Donato Grasso) e la percezione dell'odore delle emozioni nei cani (con Anna Scandurra, Zoologa, Università Federico II di Napoli).

Nella quarta puntata, Animali: l'importanza del gioco (lunedì 26 ottobre), si tratterà l'importanza del gioco in natura e dei meccanismi di comunicazione nel gioco. Nei documentari: i comportamenti di gioco nei lemuri e in altre specie animali e i metodi di studio usati per comprendere il contagio della risata come strumento di conoscenza (con Elisabetta Palagi, Etologa, Università di Pisa).

Nella quinta puntata, Animali: la convivenza con l'uomo (mercoledì 28 ottobre), si parlerà dei cambiamenti genetici nelle specie che sono entrate in relazione stretta di collaborazione e convivenza con la specie umana e le loro forme di comunicazione, con particolare enfasi su cani, gatti e cavalli. Nei documentari: come i gatti regolano il proprio comportamento leggendo le reazioni dell'adulto umano di riferimento (con Emanuela Prato Previde, Psicologa, Università degli Studi di Milano) e lo studio delle relazioni tra esseri umani e cavalli attraverso l'uso di tessuti intelligenti (con Paolo Baragli, Veterinario, Università di Pisa).

La sesta e ultima puntata Animali: le forme della socialità (venerdì 30 ottobre) tratterà delle caratteristiche di alcune strutture sociali in diverse specie di mammiferi e insetti sociali. Nei documentari: come funziona un formicaio, con svolgimento di compiti diversi nella struttura sociale e che cambiano col tempo e con l'età (con Donato Grasso) e come i caprioli si spostano a seconda dei pericoli e del cibo a disposizione, grazie all'uso di sensori di prossimità (con Francesca Cagnacci, Zoologa, Fondazione Edmund Mach).

Ospite fisso del programma Biagio D'Aniello, docente di Zoologia al Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli, che tratterà alcuni aspetti dell'etologia animale