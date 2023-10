Design sostenibile per il sistema alimentare: evento di presentazione del corso per l’avvio dei tirocini curricolari 2023/24

In occasione dell'avvio dei tirocini curriculari per le studentesse e gli studenti di Design, il corso di laurea in Design sostenibile per il sistema alimentare ha organizzato un momento di confronto con le aziende del settore alimentare, le imprese design-oriented e gli studi e le agenzie di design e comunicazione del territorio, presentando i contenuti del corso di laurea attraverso il lavoro delle studentesse e degli studenti.

L’appuntamento è in programma per giovedì 19 ottobre alle 14.30 al Centro Congressi Sant’Elisabetta dell’Università di Parma.

L'evento, nato per descrivere le caratteristiche del corso, sarà accompagnato anche da una mostra degli elaborati e dei prototipi, modelli fisici e virtuali, di alcuni progetti e collaborazioni realizzate in questo primo triennio.

Sarà l'occasione per conoscere le competenze proposte e acquisite dalle studentesse e dagli studenti, per un loro coinvolgimento futuro, partendo dal momento formativo del tirocinio curriculare.

Nato tre anni fa, in seguito a un accordo quadro tra Università di Parma e Politecnico di Torino, il Corso di laurea in Design sostenibile per il sistema alimentare è un percorso di studi interateneo pensato per rispondere alla domanda di figure professionali specifiche, sempre crescente da parte del mondo industriale.

Incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, Design sostenibile per il sistema alimentare è nato per enfatizzare il legame tra cultura del progetto di design e sistema cibo, con uno sguardo a scenari di consumo, gestione, produzione e circolarità sistemica.



Studiato per formare designer per il prodotto e per la comunicazione al servizio dell’ambiente, della società e del sistema produttivo, il corso di laurea forma “progettiste” e “progettisti” con competenze a largo spettro nell’ambito del design, con un peculiare focus sui temi della sostenibilità e del comparto dell’industria alimentare: un comparto particolarmente rilevante per il sistema produttivo italiano e verso il quale i territori parmense e torinese hanno una vocazione consolidata.

Il corso prevede un’esperienza a tutto campo, grazie alla frequentazione di due ambienti accademici complementari: l’Università di Parma, con competenze di punta nel settore alimentare, e il Politecnico di Torino, con una solida esperienza nel settore del design.

Il tirocinio curriculare (di 300 ore) costituisce un'occasione per svolgere un periodo di formazione on the job, obbligatorio al terzo anno del percorso in Design, permettendo di verificare e completare gli insegnamenti teorici e metodologici ricevuti attraverso il confronto concreto con il mondo del lavoro e con le professioniste e i professionisti del settore.

È richiesta la conferma di partecipazione all’evento attraverso un modulo online ad hoc da compilare entro il 17 ottobre: https://forms.office.com/e/n6sqxyRQWK