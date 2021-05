Diritti umani: l’Università di Parma esprime la propria preoccupazione per il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul

L’Università di Parma esprime forte preoccupazione per “il ritiro della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” (Convenzione di Istanbul), come anche “l’esitazione, rispetto alla stessa Convenzione, da parte degli Stati europei che non l’hanno ancora ratificata”.

L’Ateneo, con delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, prende così posizione nei confronti di una vicenda di estremo rilievo in materia di tutela e difesa dei diritti umani, che ha profondamente scosso la comunità internazionale. Il Rettore ha ricevuto il mandato di “invitare le istituzioni accademiche nazionali a sollecitare un intervento da parte dell’Italia affinché l’Unione Europea possa ribadire i valori fondamentali e universali su cui si dovrebbe costruire sia la comune convivenza civile che il nostro posizionamento internazionale”.

La parità di genere come elemento essenziale e indiscutibile di ogni democrazia e il contrasto a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne pongono al centro del dibattito i temi della tutela dei diritti umani: è per questo che l’Università di Parma, luogo di cultura e di sapere, di formazione di cittadini e cittadine del mondo, fa sentire la sua voce su una materia così delicata.