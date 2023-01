Alessia Zambrelli, l'associazione nata in sua memoria dona un apparecchiatura per il reparto di Oncoematologia pediatrica

Zambra4ever#11, L'Associazione intitolata alla giovane promessa del Basket parmigiano Alessia Zambrelli, ha donato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Maggiore un sistema di monitoraggio centrale in tempo reale dei parametri vitali dei degenti che affluiscono al reparto.

"Grazie a questa nuova tecnologia" hanno commentato la Direttrice della struttura Patrizia Bertolini e la coordinatrice infermieristica Luisella Zou "possiamo monitorare costantemente i parametri in telemetria. Si tratta di una necessità che il reparto e il personale hanno espresso direttamente a questa Associazione che abbiamo nel cuore e che è sempre vicina alle nostre attività, al nostro lavoro e alle persone che transitano qui per le cure".

Zambra4ever#11 creata, dopo la prematura scomparsa di Alessia a causa di un linfoma, tre anni fa, ha creato un legame con il reparto dove i più giovani combattono una battaglia impegnativa. Il mondo del Basket di Parma, lo sport dove ha militato Alessia vestendo la maglia della Magik Rosa, spesso sostiene le sue attività. In questa ultima donazione sono "entrati in campo" i fondi raccolti durante due competizioni: quelli del 5° Memorial Matteo Bertolazzi che si è svolto al Palacity e a cui hanno partecipato squadre di serie A maschili e quello del primo torneo benefico che porta il nome di Alessia, giocato ad inizio estate nel playground della Parrocchia Buon Pastore in largo Remo Coen.

Un canale sempre aperto per partecipare a questa partita che vuole segnare canestri per la vita è rappresentato dalla linea di abbigliamento sportivo ZAMBRA4EVER#11 con il logo rosa shocking creato per Alessia. Felpe, tute e accessori colorati e allegri che si possono trasformare in un circuito di solidarietà: sostenendo chi si occupa di cercare le cure e testimoniando vicinanza a chi non può praticare attività sportive nei campi da gioco. Info https://zambra4ever11/prova-catalogo/ oppure zambra4ever11@gmail.com.