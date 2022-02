E' allarme nei campi: "Mancano gli operai, raccolta di frutta e ortaggi a rischio"

E' allarme manodopera nei campi nel parmense. Non si trovano i lavoratori per le potature e la messa a mora di nuovi impianti nei frutteti e nei vigneti. Questo a causa dell'alto numero alto di dipendenti contagiati dal covid o in quarantena. Tra le figure di difficile reperimento ci sono potatori e trattoristi, ma non si trovano nemmeno operai capaci di gestire una centralina per l’irrigazione o un piano di concimazione, mungitori e addetti alla manutenzione del verde.

A lanciare l'allarme è Marcello Bonvicini di Confagricoltura: "I braccianti dell’Est Europa (Romania, Bulgaria e Polonia) hanno optato, forse, per una remunerazione incentivante in Germania o Olanda, oppure sono rimasti nel proprio paese di origine perché on vaccinati o in possesso di un vaccino non riconosciuto dall’Agenzia europea per i medicinali. Chiudono il cerchio coloro che risiedono nel Paese da molto tempo – arrivati qui per lavorare nei campi - che quest’anno, però, hanno deciso di abbandonare il settore primario per un posto nell’edilizia o nell’industria".

"Alcune aziende lavorano con un organico sottodimensionato - il 30-40% in meno rispetto all’anno scorso -, altre impiegano manodopera non professionalizzata, impegnandosi a fare formazione sul campo talora sono gli imprenditori stessi ad improvvisarsi tutor".

"Rischiamo di non portare a termine le operazioni per il trapianto delle bietole da seme e la preparazione delle piantine di fragole nei vivai. Se non correggiamo subito il tiro la situazione potrà solo peggiorare nella fase di raccolta della frutta e degli ortaggi". Per Confagricoltura Emilia Romagna diventa quindi cruciale, se non indispensabile, favorire l’inserimento di lavoratori extra-comunitari, fermo restando l’auspicio che sempre più italiani possano in futuro avvicinarsi al settore.