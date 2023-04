Ecco dove mangiare ottimi falafel e kebab a Parma

Una piccola guida per orientarsi in città sui locali dove poter mangiare ottimi falafel e kebab. Oggi vi indichiamo alcuni posti, che abbiamo scelto per voi, in cui gustare deliziosi piatti tipici di tradizioni culinarie che hanno ormai contaminato anche le nostre abitudini.

Carpe Diem, Strada Massimo D'Azeglio, 69

Said è una vera istituzione a Parma. Tutti gli amanti di kebab e falafel sono passati dal suo negozio. Abbandonate le classiche mayo e ketchup per salse più tradizionali fatte in casa. Said propone un tè davvero fantastico a chi si ferma a gustare uno dei suoi meravigliosi panini felafel o kebab.