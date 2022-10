Federconsumatori: "Bene l'intervento del Comune di Parma sul caro bollette"

Federconsumatori Parma esprime il suo apprezzamento per le manovre economiche straordinarie annunciate dal Comune di Parma per mitigare il peso degli aumenti dei costi dell'energia:

"Nella piattaforma sul caro bollette elaborata dalle associazioni dei consumatori dell'Emilia-Romagna, è stato dedicato un capitolo proprio ai comuni, ai quali si chiedevano misure straordinarie, a fronte di una situazione di gravità eccezionale e inedita.Lo stanziamento del Comune di Parma, pur non risolutivo, è comunque apprezzabile per la sensibilità dimostrata e perché ogni intervento in questo momento risulta prezioso. Federconumatori Parma chiede a tutte le amministrazioni comunali, a seconda delle possibilità, interventi urgenti fin da subito, oltre alla previsione di politiche di più lungo respiro con la predisposizione dei bilanci preventivi del 2023".Intanto il lavoro di contrattazione non si ferma e nei prossimi giorni saranno aperti i tavoli di confronto che le associazioni dei consumatori hanno chiesto a Iren ed Hera, dai quali si attendono risposte certe per i cittadini.