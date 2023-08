Feltrinelli di via Farini: l'area ristorazione si trasforma in una libreria per bambini

Nei prossimi mesi la libreria Feltrinelli di Parma trasformerà i propri spazi per ampliare la proposta editoriale e dare risalto ai generi che oggi più appassionano il pubblico. Durante i lavori di ristrutturazione, la libreria resterà sempre aperta, a disposizione dei lettori.

Tra fine ottobre e inizio novembre, l’area del piano terra, oggi dedicata al caffè e alla ristorazione, diventerà una libreria per i più piccoli – dagli 0 ai 12 anni – in cui i lettori in erba potranno immergersi in mondi fantastici e storie d’avventura. Lo stesso spazio ospiterà anche una proposta ampliata di libri di narrativa.

Anche i piani superiori della libreria cambieranno volto per rafforzare le proposte editoriali più amate. Al primo piano, i veri protagonisti saranno i lettori forti: in seguito a una rivisitazione degli spazi, raddoppierà infatti l’offerta di libri di saggistica e di letteratura di genere, i cui scaffali ed isole tematiche andranno ad occupare gran parte della superficie. Al fianco di questi sorgerà inoltre una nuova area eventi accogliente e dinamica in cui incontrare autori e artisti e condividere le letture più amate.

Ai ragazzi e alle loro passioni in continua crescita sarà invece interamente dedicato il secondo piano della libreria, che diventerà così un’oasi letteraria per addentrarsi nelle proposte più appassionanti di fumetti, manga e letteratura Young Adult. E accanto a queste nuove aree, anche un nuovo corner vinili per gli appassionati di musica, reso ancora più coinvolgente dalla presenza di un jukebox per l’ascolto di dischi 45 giri.

Al personale attualmente impiegato nell’area ristorazione della libreria sarà garantita la prosecuzione del rapporto di lavoro all’interno della rete del Gruppo.