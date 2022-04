Focolaio Covid in una casa di riposo: sale a 31 il numero di positivi

Sale a 31 il numero di positivi all'interno della casa di riposo del parmense, all'interno della quale, nei giorni scorsi, è stato individuato un focolaio da Covid-19. Dopo lo screening e l'effettuazione dei tamponi il numero degli ospiti anziani della struttura contagiati dal virus è salito da 17 a 24. Tra gli ospiti due non risultano vaccinati. Gli operatori contagiati

Tutto sembra essere partito il 18 marzo, quando è stata riscontrata la positività in un operatore. Il giorno successivo sono stati effettuati i tamponi antigenici rapidi in struttura e sono emerse altre 15 positività. Il 30 marzo sono stati effettuati i tamponi molecolari a tutti gli ospiti, in concomitanza alle guarigioni e sono emerse altre sette positività.