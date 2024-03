Calestano, cadono massi sulla carreggiata: chiusa la strada provinciale 15 di Ravarano

Il maltempo ha provocato i primi danni in montagna. In seguito alla caduta di alcuni massi sulla carreggiata infatti è stata chiusa la provinciale 15 a Ravarano, nel comune di Calestano, dopo il bivio di Vigolone. Anche la strada di Vigolone e chiusa per una frana. Alcune abitazioni sono quindi rimaste isolate e Berceto non è raggiungibile passando da Calestano. La Provincia di Parma ha infatti emesso un'ordinanza che decreta la chiusura della strada provinciale 15 di Calestano e Calestano-Berceto da Bivio Bigolone a Bivio Linara "a tutti i mezzi e le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

IN AGGIORNAMENTO