Giornata contro la violenza sulle donne: gazebo dei carabinieri in piazza Ghiaia

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in Piazza Ghiaia, allestiranno un gazebo, ove personale femminile dell’Arma incontrerà la cittadinanza per sensibilizzarla sul tema. Nell’occasione verranno distribuiti opuscoli e fornite informazioni su come affrontare questa grave problematica sociale e criminale.

Per contrastare queste forme di violenza, già a partire dal 2014, l’Arma si è dotata della “Rete Nazionale di Monitoraggio sul Fenomeno della Violenza di Genere” composta da personale appositamente formato con il compito di sostenere i reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini, strutturata su oltre 600 ufficiali di polizia giudiziaria inquadrati nei reparti investigativi operanti sul territorio nazionale. Dal 2017 poi, all’interno delle caserme dell’Arma, anche della Provincia di Parma, sono presenti locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza, create nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, realizzata grazie alla collaborazione con Soroptimist International d’Italia.

Tra gli obiettivi dei Carabinieri anche quello di far diminuire il numero dei cosiddetti “reati sommersi”, spronando le vittime a muovere il primo passo verso la libertà sporgendo denuncia. L’Arma dei Carabinieri ha inoltre istituito all’interno Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, una specifica Sezione sugli Atti Persecutori che svolge attività di studio e analisi del fenomeno, elaborando progra mi di formazione per il personale nella gestione dei casi che si possano presentare nel quotidiano contrasto al fenomeno.

Inoltre l’Arma ha avviato la sperimentazione del sistema denominato “Mobile Angel”. Il progetto revede la consegna alle vittime di violenza di genere di un dispositivo di allarme da polso del tipo “Smart Watch”, connesso con l’apparato cellulare dell’utente mediante applicazione dedicata, che consente di inviare richieste di intervento alla Centrale Operativa dell’Arma in caso di necessità (il dispositivo è in grado di segnalare automaticamente anche se la donna sta subendo un’aggressione). L’impegno dei Carabinieri è quello continuare ad operare, assieme alle altre istituzioni, per eliminare la violenza sulle donne, obiettivo essenziale per il nostro vivere in comune.