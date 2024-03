Giornata mondiale dell'acqua, le iniziative di Iren

Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Tra le iniziative messe in campo da Iren sui territori c’è la collocazione delle casette dell’acqua. In particolare, a Parma e provincia, in collaborazione con i Comuni, Iren ne ha istallato da anni per promuovere l'utilizzo dell'acqua distribuita dalla rete idrica: l'acqua dell'acquedotto è di ottima qualità, viene prelevata da sorgenti o da falde profonde e protette, è buona, controllata, comoda, ed anche economica. Le casette dell’acqua sono anche una scelta ecologica: il consumo dell'acqua di acquedotto, direttamente od attraverso le casette dell'acqua che sono state installate sul territorio, è da incoraggiare e diffondere, in quanto contribuisce anche a ridurre i rifiuti plastici da avviare al riciclo o allo smaltimento.

L’utilizzo di tali casette (7 su tutto il territorio) nel 2023 ha permesso di risparmiare oltre 990 mila di bottiglie pari a oltre 34 tonnellate di plastica e 65 tonnellate di petrolio. Il beneficio complessivo, in termini di anidride carbonica non emessa, ammonta ad oltre 90 tonnellate, senza contare il risparmio economico per i cittadini generato dalle Casette dell'Acqua su tutto il territorio provinciale.