Guerra in Ucraina: annullata 'Giselle' del Balletto Yacobson di San Pietroburgo al Teatro Regio

A causa del conflitto in corso in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, che non consentono agli artisti di poter raggiungere l'Italia, è sospesa la tournée del Balletto Yacobson di San Pietroburgo, che giovedì 31 marzo 2022 avrebbe dovuto portare in scena al Teatro Regio di Parma. Giselle, balletto fantastico in due atti, su musiche di Adolphe Adam, libretto Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges, Théophile Gautier, Jean Coralli, coreografia Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa, con le scene e costumi di Vjaceslav Okunev. Il rimborso potrà essere chiesto entro martedì 5 aprile 2022 inviando una mail a biglietteria@teatroregioparma.it, oppure presentando il biglietto o l'abbonamento a ParmaDanza in originale presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma (Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma), tel. +39 0521 203999 nei consueti orari di apertura. (Adnkronos)