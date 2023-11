Guida Veronelli 2024, a Parma la presentazione dei 30 vini d'eccellenza Grandi Esordi

In occasione della presentazione in anteprima nazionale della Guida Veronelli 2024, che si terrà il prossimo lunedì 20 novembre alle 14,30 in Sala Pizzetti nella cornice del “Paganini Congressi” di Parma, sono stati resi noti oggi i 30 Grandi Esordi, ovvero quei vini d’eccellenza che entrano nell’attesa pubblicazione annuale per la prima volta o che rientrano, per assoluto merito, dopo una lunga assenza. I Grandi Esordi sono quei vini che, al primo assaggio e alla prima apparizione sulla Guida Veronelli, hanno raccolto l’entusiasmo dei curatori, meritandosi una valutazione di almeno 94 centesimi. Può trattarsi di nuovi vini prodotti sia da aziende note e affermate che da realtà emergenti.

La costanza nel tempo della qualità è un valore irrinunciabile per la Guida Veronelli: questi Grandi Esordi otterranno, nell’edizione successiva, l’ambito riconoscimento delle Tre Stelle Oro soltanto se verranno giudicati altrettanto eccellenti nell’annata successiva.

LA GUIDA

Sono 1944 i produttori recensiti e 15.786 i vini selezionati dalla Guida Oro i Vini di Veronelli 2024, ormai un’istituzione per esperti e appassionati, per una fotografia dettagliata delle realtà vitivinicole che da Nord a Sud popolano il panorama enologico italiano, disponibile nelle librerie dal 21 novembre prossimo e sul sito seminarioveronelli.com. Come di consueto, l’acquisto del volume in libreria o sul sito seminarioveronelli.com darà diritto a consultare in modo completo e gratuito l’app I Vini di Veronelli 2024 sul proprio smartphone.

La Guida è il risultato di un lavoro durato un intero anno, durante il quale i curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello e Andrea Alpi hanno degustato e assaggiato centinaia di vini, traducendo in punteggi e valutazioni la loro esperienza enologica.

I vini premiati sono:

5 Migliori Assaggi, vini che hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi nella rispettiva tipologia;

10 Sole, attribuiti all’unanimità dai curatori a quei vini e quelle realtà d’eccellenza che sono anche simboli di originalità, capacità, cura e storia e che si fanno testimoni e portatori di valori e idee particolarmente lungimiranti,

508 Tre Stelle Oro, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento della Guida;

30 Grandi Esordi, ovvero quei vini eccellenti entrati a far parte della Guida per la prima volta o dopo una lunga assenza;

208 Luoghi del Buon Bere, locali che si sono distinti per l’offerta enologica e gastronomica.

L’EVENTO DI PRESENTAZIONE

Frutto del continuo e dettagliato lavoro di analisi, ricerca e valorizzazione che il Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione senza scopo di lucro per la cultura del vino e degli alimenti, ha continuato negli anni, lasciando spazio e accogliendo i cambiamenti e gli sviluppi del settore, la Guida Oro I Vini di Veronelli 2024 sarà presentata in anteprima nazionale lunedì 20 novembre alle 14,30 in Sala Pizzetti nella cornice del “Paganini Congressi” di Parma, imponente opera di riconversione dell’area dello storico zuccherificio Eridania, realizzata dall'architetto Renzo Piano e dedicata al grande Niccolò Paganini.

Spetterà dunque a Parma, capitale alimentare d’Italia e Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, l’onore di ospitare l’evento di presentazione, possibile anche grazie al sostegno del Comune di Parma che ha patrocinato la manifestazione. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio enologico, sarà la caporedattrice del Seminario Veronelli Simonetta Lorigliola, assieme ai curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli, Alessandra Piubello e Andrea Alpi e dalla Presidente del Seminario Veronelli, Angela Maculan.

In occasione della presentazione, le aziende che sono state insignite dei premi Sole e Migliori Assaggi 2024 riceveranno i premi in diretta, dalle mani dei curatori.

LA DEGUSTAZIONE APERTA AL PUBBLICO

La novità di quest’anno è un evento speciale: i capolavori in forma liquida premiati dalla Guida saranno proposti in un’eccezionale degustazione aperta al pubblico, un’occasione unica per incontrare i vignaioli premiati e per conoscere da vicino il mondo veronelliano. Dalle 18 si offrirà al pubblico l’opportunità di degustare i Sole e i Migliori Assaggi 2024, nonché altre selezionate etichette. L’evento si concluderà alle ore 21, con la chiusura del banco d’assaggio.

INFORMAZIONI E ACCREDITI

La partecipazione all’evento di presentazione e premiazione è gratuita e riservata agli operatori. È necessario accreditarsi all’indirizzo eventi@seminarioveronelli.com, indicando nome, cognome, recapito telefonico e azienda di riferimento per ciascun partecipante, e attendere conferma dalla segreteria organizzativa.

Per la degustazione aperta al pubblico è necessario acquistare online, sul sito www.seminarioveronelli.com, il biglietto di ingresso (quota 35,00 euro): saranno disponibili i 5 Migliori Assaggi e i 10 Sole, accompagnati da altri vini proposti e raccontati dai vignaioli premiati, oltre a una accurata selezione di eccellenze gastronomiche, proposte da selezionate aziende alimentari, partner dell’evento: GVERDI, brand ambasciatore di Cibo e Cultura nel mondo che per l’occasione presenterà in anteprima la nuova ricetta con Uva Moscato e Canditi realizzato dalla pasticceria FRATI – Parma 1947, Luigi Guffanti 1876, formaggi per tradizione, Figulì, azienda specializzata nella panificazione biologica e Prosciuttificio del Sole, specializzato nella produzione di Prosciutto di Parma DOP ad alta stagionatura. Fondamentale partner tecnico dell’iniziativa è stata, inoltre, Rastal che ha fornito i calici per la degustazione.