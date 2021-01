I Nas di Parma sequestrano 1.700 chili di generi alimentari in un market etnico

Oltre una tonnellata e mezzo di alimenti e 304 confezioni di cosmetici sono stati sequestrati dai Carabinieri del nucleo Antisofisticazione e sanitaria di Parma in un minimarket etnico di Reggio Emilia. Si tratta nello specifico di 1700 chili di generi alimentari (prodotti da forno, ortaggi e condimenti), del valore commerciale di 2.500 euro, tutti privi dell'etichetta con le indicazioni obbligatorie in lingua italiana previste dalle norme di sicurezza nel settore agroalimentare. Stessa irregolarita' e' stata riscontrata dai militari su confezioni di creme per la cura della pelle. Nel negozio mancava infine il cartello che prescrive il divieto di fumare all'interno del locale. Al titolare dell'attivita' sono state comminate sanzioni per circa 2.500 euro