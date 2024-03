Il castello di Torrechiara passa sotto la gestione del Complesso della Pilotta

Oggi, con gioia, confermiamo che l'ipotesi di aggregazione ha trovato conferma e ufficialità attraverso un Decreto Ministeriale. Il Castello di Torrechiara a Langhirano, l'Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista di Parma e il Parco Archeologico e Antiquarium di Veleia nel Comune di

Lugagnano Val d'Arda sono ora sotto la gestione attenta e competente dell'Ufficio dirigenziale competente per il Complesso monumentale della Pilotta. Questa integrazione, che coinvolge anche la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese, la Biblioteca Palatina, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Bodoni di Parma, contribuirà indubbiamente a preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale della regione. La gestione più

efficiente e sinergica di queste importanti risorse sarà fondamentale per il loro futuro. La storia di questa collaborazione positiva ha avuto inizio con un'interrogazione presentata dal Consigliere Gerace, volta a indagare sulle prospettive per la gestione del Castello di Torrechiara. La

risposta tempestiva e dettagliata di Felicori ha rassicurato la comunità sulla volontà di lavorare per unire la gestione del Castello di Torrechiara a quella del Complesso della Pilotta, con una nuova organizzazione del Ministero dei Beni Culturali.

“L'Assessore Felicori ha dimostrato una notevole sensibilità e impegno nel rispondere alle preoccupazioni della comunità, garantendo che le istanze relative al futuro del Castello di Torrechiara fossero ascoltate e tradotte in azioni concrete” dichiara il Consigliere Regionale Pasquale Gerace. Insieme, l'Assessore Felicori e il Ministro Sangiuliano hanno dimostrato come la collaborazione e l'attenzione al patrimonio culturale possano portare a risultati tangibili e benefici per la comunità. Il Consigliere Gerace si unisce al ringraziamento generale per questa significativa realizzazione che

contribuirà a plasmare un futuro luminoso per il prezioso patrimonio culturale della regione.