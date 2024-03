Il Comune di Parma al corteo di Libera a Roma contro le mafie

Anche il Comune di Parma presente a Roma in veste ufficiale al corteo di Libera contro le mafie. In occasione della 29esima giornata della memoria e dell’impegno contro le vittime innocenti delle mafie, l’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, accompagnato dal Gonfalone del Comune di Parma e da tre agenti della Polizia Locale, ha preso parte al corteo partito da piazza dell’Esquilino. Lo slogan scelto per questa edizione è “Roma città libera” evocativo del famoso film di Rossellini Roma città aperta. Erano presenti il Presidente di Libera Don Ciotti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Amministratori e rappresentanti del mondo politico e sindacale. Il corteo di Roma segue la fiaccolata in memoria di don Peppe Diana che si è svolta martedì sera a Parma, promossa da Libera Parma, in collaborazione con Comune di Parma e Agesci, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.