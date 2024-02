Il Comune di Traversetolo entra nel Gal del Ducato

Il Comune di Traversetolo per la prima volta da quest'anno entra a far parte delle aree che rientrano nel Gal del Ducato, il Gruppo di azione locale cui aderiscono una sessantina di Comuni dell’Appennino parmense e piacentino. Questo significa che le aziende che risiedono nelle parti collinari del Comune potranno partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti europei per lo sviluppo rurale, veicolati tramite la Regione Emilia - Romagna. Il Gal, infatti, è il soggetto previsto dai regolamenti dell'Unione europea per la gestione a livello locale dei programmi di sviluppo delle aree rurali. In particolare, quello del Ducato è stato costituito nel 2015 per gestire la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico del territorio delle province di Parma e Piacenza e cura in via prioritaria la realizzazione della Strategia leader rivolta alle aree rurali. Questa Strategia è un programma che all’inizio riguardava aree specificamente montane, con grandi risorse ma anche con alcune grosse difficoltà da affrontare, ma già nel piano 2014-2022 era stato esteso anche alle zone dei prodotti tipici. La Strategia 2023-2027 presentata alla Regione Emilia-Romagna ed elaborata insieme ai soci del consorzio è arrivata seconda e ha ottenuto finanziamenti per 11 milioni e 200 mila euro sui quattro anni. I primi bandi usciranno a giugno per proseguire nelle successive annualità. Le progettualità che verranno incentivate e attivate dovranno rispondere a requisiti di qualità, sostenibilità, innovazione, semplificazione e dovranno avere come priorità trasversali quelle di attrarre i giovani e le donne in agricoltura e promuovere la diffusione di metodi produttivi sostenibili. “È stato un passo importante che la Regione Emilia-Romagna abbia dato la possibilità di inserire alcuni Comuni dell'area collinare tra Parma e Piacenza, tra cui Traversetolo - spiega Alessandro Cardinali, vicepresidente del Gal del Ducato -. Ci permetterà di ampliare i territori coinvolti e il numero di abitanti. In particolare ci siamo concentrati sulle aree che fanno parte del consorzio dei vini. All’interno di queste aree tutte le aziende potranno partecipare ai bandi infrasettoriali che il Gal emanerà. E magari una prossima programmazione potrebbe ricomprendere tutto il territorio di Traversetolo”. “Per Traversetolo e per l’amministrazione comunale è un grande traguardo quello di essere entrati a far parte del Gal del Ducato – commenta con soddisfazione il sindaco Simone Dall’Orto -. Non era così nella programmazione 2014-2022, che è durata otto anni. Questo inserimento riconosce, da una parte, che il nostro è un territorio che merita di essere valorizzato, dall’altra, permetterà alle aziende locali di accedere a contributi fondamentali per la loro crescita”.