Il Consiglio delle Chiese cristiane: "Vicini a israeliani e palestinesi, colpiti dal terrorismo e dalla guerra"

"In questo tempo già segnato da molte guerre - si legge in una nota - il Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma (Avventista, Cattolica, Metodista, Ortodosse) vuole essere vicino a tutti e tutte coloro, Israeliani e Palestinesi, che sono colpiti in questi giorni dalla feroce brutalità del terrorismo e dall’escalation del conflitto che da tanti, troppi anni, affligge la Terra Santa. Ogni nostra parola è rivolta a coloro che sono alla guida dei paesi

coinvolti negli scontri, perché scelgano il dialogo come strumento per una pacifica convivenza, riconoscendo il reciproco diritto alla propria esistenza.

Ogni nostro pensiero è rivolto a tutti e tutte coloro che sono stati e saranno vittime della spirale d’odio che ogni conflitto inevitabilmente innesca.

Ogni nostra preghiera è rivolta all’unico D-o che ci ha creati a sua immagine e somiglianza, tutti e tutte fratelli e sorelle. Ogni nostra speranza è che il seme della pace possa attecchire in ogni cuore umano, perché fioriscano germogli di vita nuova.