Otto marzo, centinaia di donne e uomini in piazza: "Difendiamo il diritto all'aborto"

Centinaia di donne e uomini sono scesi in piazza in occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo. Il lungo corteo, promosso dalla Casa delle Donne, insieme ad una serie di associazioni e gruppi, è partito alle ore 17.30 da piazzale Santa Croce per concludersi poi in piazza Garibaldi. Cartelli, slogan, interventi al microfono.

"C'è un'urgenza di rivendicare il nostro diritto di manifestare e di farlo senza essere prese a manganellate. Lo dobbiamo fare per noi, per i ragazzi e le ragazze perchè loro lo sanno cos'è il futuro. Oggi chi dice di essere contro la 194 dice di essere in difesa della vita e lo fa attraverso pratiche e manifesti che colpevolizzano le donne e non spendono una sola parola per chi è vivo e si vede negato il diritto alla vita. Lo rivendichiamo per tutte le persone che sono sotto le bombe, per le bambine e i bambini di Gaza. Rivendichiamo la lotta contro ogni privilegio: finché esisteranno non saremmo libere e in pace"