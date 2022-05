Il Meeting Giovani torna a teatro dall’11 al 13 maggio con “Libera la Testa”

La fine dell’emergenza sanitaria e il graduale ritorno alla normalità consentono finalmente di riaccendere i riflettori sul palco del Teatro al Parco dove i giovani mettono in scena, con rinnovato entusiasmo, i loro contributi artistico- espressivi, davanti al pubblico di loro pari. Anche per questa ventottesima edizione, il tema è stato scelto dai ragazzi e dalle ragazze protagonisti del Meeting.

IL TEMA “LIBERA LA TESTA”

Tutti noi almeno una volta nella vita, abbiamo sentito il bisogno di "alleggerire" la mente, "buttare via" pensieri e idee che non ci hanno fatto sentire a nostro agio o ci hanno limitato nelle nostre azioni. Quanto sento il bisogno di liberarmi da idee, pensieri, emozioni? Da cosa vorrei liberarmi? Dalla paura di sbagliare, di essere sbagliato? Dalle responsabilità? Da quei pensieri che diventano gabbie mentali? Dagli stereotipi e dai pregiudizi? Durante l’anno scolastico i ragazzi e le ragazze hanno cercato le risposte a queste domande, con l’aiuto degli insegnanti, degli operatori dello Spazio Giovani dell’AUSL, degli educatori dei Centri giovani e di adulti facilitatori con specifica formazione. Hanno riflettuto sulla fatica legata all'atto del liberarsi, perché lasciare andare richiede anche molto coraggio. Ma è anche una occasione positiva: consente di fare spazio per accogliere e aprirsi al nuovo.

I PROTAGONISTI DEL MEETING

Quest’anno, hanno aderito al Meeting: 13 scuole (Ciofs-FP/ER, Enaip, Forma Futuro, Istituto Gadda, Istituto Bodoni, Itis Galilei, Itis Leonardo da Vinci, Istituto Melloni, Liceo Bertolucci, Liceo Maria Luigia, Liceo Sanvitale, Liceo Toschi, Scuola Media Vicini); 8 Centri giovani (Baganzola, Casa nel Parco-La Scuola del Fare, Esprit, Il Federale, Montanara, Music Factory, Officina delle Arti audiovisive, Spazio Giovani Biblioteca Civica); 12 Associazioni, Cooperative, Enti, Compagnie (Ass. Giocamico, Ass. Galleria dei Pensieri, Ass. Noi per Loro, Ass. Parma per gli Altri, Consulta Provinciale degli Studenti di Parma, Coop. Auroradomus, Coop. Eidè, Coop. Gruppo Scuola, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma, Pecado Lab, “Radio R.O.B.” dell'Ospedale dei Bambini di Parma, Scuola di Danza Compagnia Era Acquario).

LE TRE GIORNATE DI MEETING GIOVANI

Le tre giornate di Meeting iniziano l’11 maggio alle ore 20.30 con lo spettacolo teatrale e di danza della Compagnia Era Acquario, della Scuola Media L. Vicini e del Centro Giovani Esprit. Nelle due giornate successive, il 12 maggio mattina e pomeriggio e la mattina del 13 maggio continuano le rappresentazioni dei 34 contributi realizzati nelle varie espressioni artistiche: teatro, video, musica, danza. Quest’anno, nell’atrio del Teatro al Parco è anche allestita una esposizione di sculture a cura degli studenti del liceo Toschi. Il programma completo del Meeting è disponibile nei siti www.ausl.pr.it e spaziogiovani.ausl.pr.it

COS’E’ IL MEETING

Il “Meeting Giovani” è l’iniziativa di promozione della salute e prevenzione del disagio ideata e realizzata dallo Spazio giovani dell’AUSL, con la collaborazione di Comune di Parma, Ufficio scolastico provinciale di Parma e Piacenza, Università, Associazione Galleria dei Pensieri e Compagnia Era Acquario ed è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il Meeting è un progetto che inizia con l’avvio dell’anno scolastico e termina nei tre giorni di spettacolo. La promozione della salute e più nello specifico la prevenzione del disagio giovanile in un’ottica propositiva e positiva hanno trovato spazio nel format del Meeting, che è diventato quindi vero strumento per una costruzione partecipata della salute, in grado di coinvolgere, stimolare e rispondere al mutare dei bisogni e delle sensibilità.