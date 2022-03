Il progetto dei ragazzi del Rondani sottoposto all’assessore Alinovi

Visita dell’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi all’Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani", dove è stato accolto dalla dirigente scolastica Lucia Ruvidi.

Gli alunni della classe 3^E, seguiti dalle docenti Daniela Russo e Mara Troni, che hanno guidato i ragazzi nel percorso di progettazione, hanno sottoposto all’Assessore il progetto di un rinnovato parco pubblico nel quartiere Eurosia. L’idea è stata sviluppata dagli alunni grazie al supporto di FabLab Centro Giovani La Casa nel parco, nel quartiere San Leonardo.

“Ringrazio la scuola e i ragazzi - ha rimarcato l’assessore Alinovi – per il prezioso lavoro fatto per un importante spazio pubblico della nostra città. Uno spazio per cui sono state avanzate proposte che, anche se di massima, fanno comprendere quanto i nostri giovani siano interessati a essere protagonisti della nostra città. Abbiamo condiviso l’idea che dal prossimo anno gli studenti del Rondani possano coinvolgere i cittadini dei quartieri, insieme all’amministrazione comunale, per costruire proposte che possano migliorare la qualità del nostro spazio pubblico e dei parchi cittadini, attivando diffusi percorsi partecipativi”.