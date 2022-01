"Il vaccino a Mrna non influisce sulla fertilità"

"Non vi è alcun criterio di plausibilità per credere che un vaccino a mRna possa influire sulla produzione di ormoni o comunque su tutto ciò che riguarda la fertilità/sterilità. Anzi possiamo dire che dai dati relativi alle nascite, l'impatto della vaccinazione Covid sulla fertilità non c'è stato".

Lo assicura Susanna Esposito, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Società italiana di pediatria (Sip), intervenuta oggi in una diretta social organizzata dalla Società scientifica per rispondere ai dubbi e ai quesiti dei genitori sul vaccino contro il Covid-19 in età pediatrica. Esposito, che è anche ordinario di Pediatria presso l'università di Parma, ha sottolineato come i dati riportati provengano dagli Stati Uniti dove, ad oggi, sono state somministrate 8,7 milioni di dosi nella fascia d'età 5-11 anni e molti milioni di dosi nella fascia 12-18 anni. Riguardo alle alterazioni del ciclo mestruale, l'esperta ha chiarito che "sempre negli Stati Uniti, sono stati raccolti dati allargati, quindi non solo nella fascia pediatrica, che hanno coinvolto tutta la popolazione in età fertile e che hanno dimostrato come non vi sia alcun impatto del vaccino sul ciclo mestruale. È stato inoltre rilevato come i disturbi del ciclo mestruale o i sanguinamenti tra una mestruazione e l'altra, riportati da alcune donne, non fossero a causa del vaccino, ma fossero disturbi comuni. Questo è talmente vero- ha tenuto a precisare Esposito- che tra le Faq per le donne in età fertile che siano alla ricerca di una gravidanza vi è l'indicazione di fare la vaccinazione e di non interrompere la gravidanza qualora dovessero rimanere incinte a breve distanza temporale dal vaccino", conclude. (Agenzia Dire)