Inaugurato il nuovo plesso scolastico di Piazzale Sicilia

È stato inaugurato il nuovo plesso scolastico di p.le Sicilia n. 11 in Parma, realizzato dalla Provincia.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro, finanziato interamente con fondi della Provincia di Parma. L’edificio, è composto di 9 aule che ospiteranno il Liceo Bertolucci ad indirizzo Sportivo, e comprende anche una palestra che potrà essere utilizzata per praticare le più comuni discipline sportive. Nell’occasione la palestra è stata intitolata al Prof. Luciano Campanini. L’intera struttura è realizzata con materiali innovativi, ecosostenibili, con particolare attenzione all’acustica passiva. Presenti alla cerimonia: il Presidente della Provincia Andrea Massari e il Delegato all’Edilizia scolastica Aldo Spina, i direttori dei lavori, la responsabile del procedimento ing. Paola Cassinelli, il Dirigente scolastico del Liceo Bertolucci Lorenzo Cardarelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Maurizio Bocedi.

“Siamo fieri di annunciare che la Provincia di Parma dopo molto tempo riesce ad inaugurare una nuova scuola in tempi celeri, grazie all’impegno dei suoi tecnici e delle imprese esecutrici” ha commentato il Presidente dell’Ente Andrea Massari. Complessivamente si sono impiegati 28 mesi per realizzare l’intervento, collaudo compreso, affrontando la pandemia, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi dell’approvvigionamento delle materie prime e del caro prezzi. Particolare riguardo è stato posto, durante la progettazione, al tema dell’impatto acustico passivo, considerata la vicinanza alla ferrovia. Il progetto ha avuto la sua genesi nel maggio del 2019 quando l’amministrazione ha finanziato lo studio di fattibilità per la realizzazione di una palestra. Con la palestra si è valutato di sfruttare il doppio volume presente sopra agli spogliatoi, realizzandovi delle aule e, visto il crescente bisogno di locali didattici, si è pensato di realizzarne altre sfruttando tutta la superficie utile disponibile. La superficie dell’intervento realizzato è di circa 1.170 mq, diviso in zona palestra (777,49 mq) e zona scuola (mq 392,24)

SCUOLA

L’edificio scuola è su due piani fuori terra: al piano terra vi sono la hall, 3 aule e i servizi, al primo piano 6 aule, la sala insegnanti oltre ai servizi. La superficie di ogni aula è di circa 60 mq, per permettere comodamente classi da 30 studenti. Gli spazi connettivi – la lobby di ingresso, la hall al primo piano, il corridoio panoramico – sono ampi e servono da luoghi per la socialità e l'incontro piuttosto che da semplici elementi distributivi, elementi di transizione da un luogo ad un altro. A piano terra una gradonata rivolta verso l'ingresso ed illuminata zenitalmente da una doppia altezza del vano scala, offre un luogo di incontro e sosta, un posto dove potersi sedere, studiare o chiacchierare. La hall del piano primo, centrale, ampia e di fatto unita al corridoio panoramico, prevede uno spazio per una fotocopiatrice ed uno spazio per i distributori. Esternamente l’edificio è realizzato con una facciata ventilata in lastre in grès porcellanato antimacchia e ingelive. Le cornici delle finestre con aggetti e larghezze differenti movimentano la facciata diversificandone l'aspetto al variare dell'inclinazione dei raggi del sole, della luce e della posizione dell'osservatore. Sulla copertura piana sono presenti 87 pannelli fotovoltaici da 340 Wp per un totale di 29,58 KWp. L’edificio è NZeb ma non solo per l’impianto fotovoltaico presente sulla copertura, tutto è stato progettato e realizzato puntando al risparmio energetico: cappotto, serramenti, impianto di illuminazione interna.

EDIFICIO PALESTRA

Oltre alla palestra, di 623 mq, sono presenti spogliatoi e servizi uomo/donna, locale insegnanti con relativi servizi, un deposito attrezzi di dimensioni notevoli (23 mq) e una uscita diretta nel verde per attività all’aperto. La luce naturale, zenitale dai lucernari sugli shed e dalle finestre con imbotti svasati disposte in modo apparentemente casuale sulle facciate longitudinali, caratterizza fortemente internamente ed esternamente il volume della palestra. I Frangisole colorati in materiale composito a base lignea disegnano ritmicamente e cromaticamente il volume esterno della palestra. Col buio la luce della palestra filtra tra i frangisole e ne trasforma la percezione. Il sistema di riscaldamento avviene mediante tubazioni microforate presenti nelle aule, nei principali spazi comuni e nella palestra costituendone anche un elemento fondamentale caratterizzante del progetto. Come per le tubazioni la scelta di controsoffitti in pannelli in legno legato con cemento con colore naturale, presente sia nelle aule che nei corridoi, è funzionale a definire l'identità del luogo. L’intero edificio è riscaldato mediante una nuova centrale termica a pompa di calore ed è allacciato all’impianto del teleriscaldamento cittadino. E’ stata realizzata una nuova cabina elettrica di potenza 185 Kw a servizio della scuola Nel complesso sono stati perseguiti e raggiunti obiettivi comprendenti. Rispetto dei requisiti acustici e dimensionali con particolare attenzione al comfort ed efficienza energetica, anche mediante l’impiego di tecnologie ad energia rinnovabile;

Attenzione agli aspetti manutentivi (scelta dei materiali, durevolezza, ecc.). Da sottolineare come, in oltre 28 mesi di cantiere, non si sia verificato nessun infortunio sul lavoro, merito delle procedure adottate e del personale adeguatamente formato presente in cantiere.