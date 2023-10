Iren in augura un nuovo store a Salsomaggiore

È stato inaugurato oggi a Salsomaggiore Terme il nuovo store IREN. All’inaugurazione ha partecipato l'Assessore allo Sviluppo Territoriale del Comune di Salsomaggiore Terme Michela Bonini e l’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo. L’apertura dello sportello, in Viale Giacomo Matteotti 24 è un segno chiaro della vicinanza di Iren ai cittadini e del valore che Iren riconosce allo sviluppo delle realtà territoriali in cui l’azienda opera.

Lo store e? uno spazio accogliente, comodo, accessibile, progettato per ricevere i clienti in modo che possano vedere e toccare con mano i prodotti di efficientamento energetico, smart home oltre che le soluzioni per la mobilita? elettrica targate Iren. Nel punto vendita i clienti potranno aderire all’offerta luce e gas piu? in linea con le proprie esigenze e, attraverso l’ecosportello, gestire le richieste legate ai servizi ambientali.

“Con l'apertura dello sportello IREN" ha sottolineato per l'occasione l'Assessore allo Sviluppo Territoriale del Comune di Salsomaggiore Terme Michela Bonini " intendiamo offrire ai nostri cittadini un accesso piu? agevole e conveniente ai servizi legati alla raccolta e al riciclo. Vogliamo rendere il processo di smaltimento dei rifiuti piu? trasparente e accessibile per tutti, facilitando la corretta separazione dei materiali riciclabili. Questo sportello IREN non sara? solo un luogo per la gestione dei rifiuti, ma anche un punto di informazione per i cittadini interessati a ridurre il proprio impatto ambientale.”

“L’apertura di un punto nel cuore di Salsomaggiore riflette l’impegno del Gruppo Iren nei confronti delle necessita? quotidiane della comunita?, alla quale, con l’aggiudicazione da parte di Iren Ambiente, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma, possiamo offrire anche assistenza sui servizi ambientali” ha dichiarato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren luce e gas e servizi “Con questa inaugurazione, continuiamo ad ampliare la nostra rete di store, convinti che la nostra presenza radicata sul territorio alimenti il rapporto di fiducia con i clienti, ponendoci come unico partner per ogni necessita? attraverso soluzioni di risparmio energetico, domotica, mobilita? green a cui aggiungere il recente lancio sui prodotti di connettivita? e i servizi assicurativi Luminea per la casa e la famiglia.