Inquinamento, giro di vite della Regione: nuove limitazioni per i diesel Euro 5, riscaldamento a 19 gradi

Stop ai diesel Euro 5, riscaldamento a 19 gradi nelle abitazioni e negli uffici e 17 per il commercio e l'industria e cancellazione di alcune deroghe, come quella di usare l’auto per portare i bambini a scuola. La Regione Emilia-Romagna ha deciso per un giro di vite, attraverso il piano aria integrato (Pair) 2030. Un documento che introduce nuove limitazioni, oltre a quelle già applicate, che riguarderanno anche Parma.

In agricoltura, gli spandimenti dei reflui dovranno essere effettuati entro le 12 ore dallo stoccaggio e non più 24. E' previsto il finanziamento della copertura di vasche e introduzione dei lagoni (il divieto sarà dal 2030). I fertilizzanti a base di urea andranno incorporati insieme allo spandimento o comunque entro le 24 ore successive.

Il cronoprogramma è stato indicato da Priolo: oggi il Pair 2030 sarà presentato in giunta e la prossima settimana ai 207 Comuni coinvolti (prima erano 33). Dopo il voto in giunta e la pubblicazione ci saranno 45 giorni per le osservazioni, cui seguiranno le controdeduzioni con focus di approfondimento. In Aula, il Piano approderà in luglio, anche se il voto finale è stimato in settembre “e comunque entro l’anno.

Per contenere, inoltre, le emissioni di ammoniaca per i nuovi allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (suinicolo e avicolo), e ad autorizzazione unica ambientale (ove prevista per altri allevamenti) le autorizzazioni dispongono l'obbligo di iniezione liquami e l'adozione delle BAT più prestanti tra quelle applicabili ad ogni singola altra fase dell'allevamento. C'è poi il divieto abbruciamento dei residui vegetali dal 1° ottobre al 31 marzo, anche per le superfici investite a riso.