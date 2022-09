Collecchio: il progetto dell'Istituto Ettore Guatelli tra i vincitori del premio europeo per l'insegnamento

Oggi la Commissione annuncia i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2022, che rivaluta il lavoro dei professionisti dell'istruzione e celebra i risultati conseguiti dagli insegnanti e dalle scuole, comprese l'educazione e la cura della prima infanzia, le scuole primarie e secondarie, l'istruzione e la formazione professionale.

La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Siccome nelle scuole europee vi sono molti insegnanti novatori, appassionati e creativi, abbiamo deciso di istituire il premio europeo per l’insegnamento innovativo apposta per loro. Attendo con interesse la cerimonia di premiazione e non vedo l’ora di celebrare chi fa tutto il possibile per rendere l'apprendimento un'esperienza entusiasmante per i propri allievi.”

In totale, quest'anno ricevono il premio 98 progetti provenienti da 29 paesi che sono Stati membri dell'UE oppure paesi terzi associati al programma Erasmus+. L’edizione 2022 del premio verte sul tema "Imparare insieme, promuovere la creatività e la sostenibilità", e si collega all’iniziativa “nuovo Bauhaus europeo” della Commissione. Il premio europeo per l’insegnamento innovativo è stato istituito nel 2021 con la comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025.

Tra i vincitori, quattro progetti sono coordinati da scuole e istituti italiani: