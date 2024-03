L’Università di Parma in Irlanda al workshop sulla sostenibilità

Una delegazione dell’Università di Parma ha partecipato nei giorni scorsi in Irlanda a un workshop internazionale sul Public Engagement organizzato dalla Atlantic Technological University (ATU) nell’ambito dell’Alleanza EU GREEN, la rete comunitaria di cui l’Università di Parma è co-fondatrice e di cui fa parte insieme ad altri otto Atenei europei.

“Siamo onorati di dare il benvenuto ai nostri partner universitari europei – ha detto Frances Lucy, responsabile del network per l'ATU - per un coinvolgimento collaborativo nell'ambito di EU GREEN. Il nostro obiettivo in merito al Public Engagement è quello di creare una struttura sinergica che potenzi il ruolo delle Università partner all'interno degli ecosistemi regionali”.

European University Alliance for Sustainability, Responsible Growth, inclusive Education and Environment è una delle alleanze comunitarie approvate nell’ambito dell’azione European Universities. L’obiettivo è la creazione di uno spazio europeo di istruzione superiore che abbia come priorità la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (didattica, ricerca, terza missione, vita studentesca e internazionalizzazione): una rete che si prefigge un migliore servizio a studentesse e studenti e ai rispettivi territori, lavorando in modo coeso per aumentare e promuovere la sostenibilità e affrontare le principali sfide sociali individuate degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, favorendo la crescita di una società più equa e lo sviluppo di un'economia più equilibrata e di un ambiente più sostenibile.

Per raggiungere gli obiettivi saranno sviluppate specifiche azioni coinvolgendo studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, personale, cittadinanza e stakeholders provenienti da vari settori. Queste azioni affronteranno questioni urgenti per aiutare le e i partecipanti a guidare un cambiamento positivo nelle loro comunità e regioni.

Il workshop irlandese ha rappresentato un'ottima opportunità per beneficiare dello scambio di best practices e capitalizzare il valore di un'esperienza che possa aiutare i soggetti della rete a connettersi agli standard europei più elevati in materia di sostenibilità.

Oltre a confrontarsi tra di loro, le e i rappresentanti delle Università hanno pianificato gli obiettivi per l’anno in corso e visitato alcuni progetti locali di sostenibilità nella contea di Mayo e Connemara, avendo l'opportunità di vedere di persona gli approcci innovativi messi in campo per promuovere la conservazione ambientale, sostenere le comunità locali e favorire lo sviluppo sostenibile nella regione.

La rete EU GREEN si compone di 9 Università: Université d´Angers - Francia, Universidade de Évora - Portogallo, Universidad de Extremadura - Spagna, Otto von Guericke University Magdeburg - Germania, Universitatea din Oradea - Romania, Università di Parma - Italia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu – Polonia, Högskolan i Gävle – Svezia, Atlantic Technological University – Irlanda.