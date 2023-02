La linea Parma-Vicofertile raddoppia: avviato il procedimento per la dichiarazione di Pubblica Utilità

E’ stato avviato il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del raddoppio ferroviario della tratta Parma-Vicofertile, sulla linea Pontremolese Parma-La Spezia. Il procedimento si concluderà con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del Commissario straordinario di Governo. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha convocato per il prossimo 7 marzo la conferenza dei servizi con tutti gli Enti, Amministrazioni e Gestori direttamente interessati dalla realizzazione del “Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese – 1^ fase – Raddoppio tratta Parma –Vicofertile”, che sancirà di fatto l’avvio dell’iter autorizzativo dell’opera. Una volta chiusa la conferenza dei servizi e approvato il progetto definitivo sarà avviata la gara d’appalto per la realizzazione dell’infrastruttura.



In questa fase, tutti i soggetti interessati dal procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera possono, per i prossimi 60 giorni, visionare il progetto definitivo presso la sede della Regione Emilia-Romagna e di Italferr, previo appuntamento. Il progetto è visionabile anche sul sito web di Italferr (www.italferr.it).



Il progetto di raddoppio della tratta Parma-Vicofertile consiste nella realizzazione di 8 km di tracciato ferroviario tra la stazione di Parma e la frazione di Vicofertile. In dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di 5 km di nuovo tracciato su doppio binario da strada dei Mercati fino a via Volturno (in trincea da via Volturno alla strada Valera di Sopra, per proseguire in galleria artificiale fino alla via dei Mercati), e di 3 km di tracciato in affiancamento alla linea esistente, da via Volturno a Vicofertile. L’attuale sede a semplice binario viene dismessa per circa 4 km. L’area oggetto dell’intervento interessa tre quartieri nel quadrante ovest della città: Pablo, San Pancrazio e Molinetto. La tratta rappresenta la prima fase del completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) finalizzato al potenziamento dei servizi ferroviari passeggeri e merci.