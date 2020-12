La pandemia per immagini: domani a "Unipr On Air" Marco Gualazzini

Saranno le immagini della pandemia il tema centrale del prossimo incontro di “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma ha ripreso “Facciamo conoscenza”. A parlarne sarà il fotografo Marco Gualazzini, che “incontrerà” Paolo Barbaro del Centro Studi e Archivio della Comunicazione – CSAC dell’Ateneo, docente a contratto di Teorie e tecniche della fotografia.

L’appuntamento è per domani, giovedì 10 dicembre, alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Università.

Marco Gualazzini affronta il tema della rappresentazione per immagini della pandemia. A partire dalla sua mostra Resilienti 2020, esposta nei pannelli cittadini di Parma e pensata volutamente come un apparato urbano effimero, racconta il potere e il significato della fotografia che “congela” per restituire agli occhi di tutti momenti di vita e personaggi, strade, piazze e luoghi sensibili, in un’epoca dove esseri umani, spazi cittadini e paesaggi hanno attraversato, insieme, una situazione drammatica e imprevedibile che dev’essere immortalata per diventare parte della memoria collettiva.

L'intervista durerà mezz'ora e sarà on line sul canale YouTube dell'Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di "Facciamo conoscenza" e sul sito del CAPAS

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify e sul sito di RadiorEvolution



La seconda tranche di UNIPR On Air, dedicata come la prima al COVID-19, si chiuderà giovedì 17 dicembre: Emina Stojkovic, docente di Biologia alla Northeastern Illinois University, sarà intervistata da Aba Losi, docente di Fisica e Fisica applicata.