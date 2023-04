Labirinto della Masone di Fontanellato: nuovo servizio di navetta dalla stazione di Fidenza

Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è un vero e proprio borgo della cultura immerso nella campagna parmense a pochi chilometri dalla stazione di Fidenza. La primavera e l’inizio dell’estate è il periodo migliore per scoprirlo e, per incentivare la visita anche per chi non si muove in macchina, dal 22 aprile al 25 giugno 2023 ogni sabato e domenica sarà attivo un servizio di navetta che dalla stazione di Fidenza, in particolare da Foro Boario in via Cornini Malpeli, permetterà di raggiungere comodamente il Labirinto. È anche una proposta green, che punta a spostamenti più sostenibili, attenti all’ambiente e convenienti per i visitatori.

Con diverse corse giornaliere da e per la stazione, il servizio ha un costo di 7 € comprensivi di andata e ritorno e può essere acquistato sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it nel menù “Biglietteria” - sezione “Servizio navetta” in fondo alla pagina.

Inoltre, grazie alla partnership attivata con Trenitalia Tper, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna, sarà garantito uno sconto sul biglietto d’ingresso al Labirinto – 15€ invece che 18€ – a tutti i viaggiatori con biglietto Trenitalia Tper con destinazione Fidenza valido nella data in cui si effettua la visita, ai titolari di abbonamenti mensili e annuali a tariffa regionale e ai possessori della Smart Card Unica Emilia-Romagna.

Visitare il Labirinto della Masone in questi mesi dell’anno permette di godere appieno dell’esperienza di perdersi e ritrovarsi nel dedalo più grande del mondo, composto da più di 300mila piante di bambù di 20 specie diverse. All’interno della struttura, poi, il Museo ospita la vasta collezione d’arte di Franco Maria Ricci, una raccolta di circa quattrocento opere fra pitture, sculture e oggetti d’arte che vanno dalla grande scultura del Seicento, a quella neoclassica, dalle nature morte ai busti d’epoca napoleonica, alla pittura romantica fino a quella popolare dell’Ottocento. Non solo, lungo il percorso sono visibili alcuni dei tanti libri pubblicati da Franco Maria Ricci, molti consultabili, e alcune rare edizioni di volumi stampati. Il Labirinto della Masone accoglie inoltre al suo interno il Ristorante dei 12 Monaci, con i piatti firmati dallo chef Andrea Nizzi; il Bistrò per un pranzo o una merenda più veloci e lo Shop/Gastronomia dove è possibile acquistare eccellenti e selezionatissimi prodotti enogastronomici del territorio.

Inoltre dal 7 maggio sarà possibile visitare la mostra Ugo Celada Da Virgilio. Enigma antico e moderno, a cura di Cristian Valenti, dedicata al pittore mantovano del secolo scorso, per lungo tempo ingiustamente escluso dalle vicende dell’arte e interprete di un realismo carico di poesia che, ancora oggi, attende un riposizionamento all’interno del generale contesto culturale dell’epoca. Con questa mostra si accosteranno numerose opere di sua mano a un nucleo di dipinti di aree ed epoche diverse, per suggerire alcuni modelli e riferimenti colti dall’artista, che in un gioco di rimandi influenzano le sue composizioni.

Grazie al nuovo servizio di trasporto con navetta dalla stazione di Fidenza, durante i fine settimana sarà dunque possibile programmare una visita al Labirinto della Masone con più facilità e tranquillità, disincentivando l’utilizzo di automobili e mezzi privati e quindi aiutando anche l’ambiente.

La navetta è un servizio di trasporto con conducente erogato da un soggetto autorizzato, organizzato privatamente dal Labirinto della Masone a servizio esclusivo dei suoi visitatori.

Il Labirinto della Masone resterà aperto nei giorni festivi di martedì 25 aprile, lunedì 1° maggio e venerdì 2 giugno.