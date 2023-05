Langhirano, gioco d’azzardo: doppio appuntamento per prevenire la dipendenza

“Fate il nostro gioco” è il titolo del doppio appuntamento per prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo organizzato nei giorni scorsi dal Servizio per le dipendenze patologiche del distretto Sud-Est dell’Azienda Usl. L’iniziativa ha visto un primo incontro formativo dedicato a operatori e insegnanti che si è svolto alla Casa della Salute di Langhirano e un talk-spettacolo per gli alunni dell’Istituto Gadda, organizzato al teatro Aurora. Sono stati oltre 170 gli studenti che hanno partecipato all’evento al teatro e una ventina sono stati i docenti presenti al corso di formazione. Entrambi gli appuntamenti sono stata occasione per approfondire gli aspetti psicologici e cognitivi alla base dello sviluppo della dipendenza comportamentale, con l’obiettivo di prevenirla. L’iniziativa “Fate il nostro gioco” è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Langhirano.