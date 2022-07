Lezioni gratuite online di preparazione ai test nazionali 22-23

Anche quest’anno l’Università di Parma propone lezioni gratuite online rivolte agli studenti che intendono partecipare, per l’anno accademico 2022-23, alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario iscriversi, dalle 9 di lunedì 27 giugno alle 12 di lunedì 18 luglio, attraverso questo link.

Qui il programma

Le lezioni per l’ammissione ai corsi di area medico-sanitaria si terranno dal 25 luglio al 2 agosto e forniranno un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni saranno tenute da docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Medico-Veterinarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. Lunedì 25 luglio, dalle 10 alle 13, è in programma anche l’incontro di preparazione per studentesse e studenti interessati al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. L’incontro sarà tenuto da alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Per informazioni relative alla didattica delle lezioni:

prof. Stefano Grolli, e-mail stefano.grolli@unipr.it (per le lezioni relative all’area medico-sanitaria)

prof.ssa Eva Coisson, e-mail eva.coisson@unipr.it (per l’incontro relativo ad Architettura Rigenerazione Sostenibilità)

Per informazioni amministrative: UO Orientamento e Job Placement – Servizio Orientamento in ingresso, e-mail orienta@unipr.it