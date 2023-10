Maltempo, il 19 ottobre a Parma attesi 40 millimetri di pioggia: temperature massime di 15 gradi

Ormai agli sgoccioli questa lunga fase anomala di stampo prettamente estivo, come sottolineato dalla metereologa Lucia Drago Pitura di 3bmeteo. Arriverà ora l'autunno con il primo serio peggioramento di stampo atlantico, che spezzerà la lunga fase secca di questa prima parte di ottobre.

A Parma tempo via via più instabile da mercoledì 18 ottobre per l'avvicinamento della perturbazione con piogge anche di forte intensità specie nella giornata di giovedì 19 quando sono attesi fino a una 40ina di mm sulla città. Temperature in calo con massime non oltre i 15-18°C fino a giovedì, ma venerdì impennata termica pur temporanea per forte Scirocco.

Primi fenomeni localmente anche di una certa intensità sono previsti mercoledì su gran parte del Nord Italia. Riguardo all'Emilia Romagna le precipitazioni più rilevanti sono attese in particolare tra la sera di mercoledì e la notte/mattina di giovedì 19, dove sui settori centro-occidentali potranno verificarsi anche locali nubifragi. Sull'Appennino Emiliano sono previsti infatti fino a 100mm di pioggia mentre sulle pianure si potranno superare punte di 30mm; accumuli nettamente minori invece sulla Romagna. Tra venerdì e sabato e poi atteso il passaggio vero e proprio della perturbazione atlantica, con piogge in arrivo ma soprattutto una netta intensificazione dei venti di Scirocco che potranno soffiare con raffiche anche di oltre 50-60km/h su Appennino e Romagna; risulterà incauto avventurarsi in mare in quanto il moto ondoso arriverà ad essere tra molto mosso e agitato. Tra l'altro proprio il richiamo sciroccale favorirà un temporaneo aumento termico su valori nuovamente quasi estivi con picchi prossimi ai 28-30°C non esclusi venerdì, prima di un marcato calo termico sabato