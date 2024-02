Maltempo, allagamenti e canali tracimati nella notte: decine di interventi dei vigili del fuoco

Le piogge intense che si sono verificate tra il 26 febbraio e nella notte tra il 26 ed il 27 hanno provocato alcuni allagamenti tra la città e la provincia, oltre alla tracimazione di alcuni canali. I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi nel corso della notte e stanno intervenendo, dalle prime ore di stamattina, per tenere sotto controlli le situazioni più problematiche. Nel Parmense oggi è attiva l'allerta arancione per piogge intense. In autostrada si sono verificate alcune code, tra il casello di Parma e il bivio per l'A15 per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione.

