Maltempo, alluvione: proroga rimborsi

Tra l'alluvione di maggio e la tempesta di fine luglio, i Comuni dell'Emilia-Romagna sono fin troppo oberati dalle pratiche legate ai rimborsi dei danni. E così con la Protezione civile è stata concordata una proroga dei termini. Lo spiega oggi in Assemblea legislativa la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, rispondendo all'interrogazione del consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi. "Tutti i Comuni hanno chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle domande dei cittadini, perchè non hanno personale a sufficienza- afferma Priolo- i termini scadevano oggi, 31 gennaio. Le domande saranno inoltrate all'Agenzia regionale che a sua volta le trasmetterà al Dipartimento nazionale per la Protezione civile entro l'11 marzo, che è la tempistica concordata con gli enti locali

Tra il 22 e il 27 luglio scorso, una forte ondata di maltempo flagellò i territori di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Zone in molti casi già colpite duramente dall'alluvione di maggio. "Oltre alle interruzioni di strade- ricorda Mastacchi- si sono registrati disservizi e gravi danni a edifici pubblici, abitazioni private e attività produttive con svariati ettari di coltivazioni persi". A seguito dei danni, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti, stanziando 4,5 milioni di euro per i primi interventi. Il consigliere di Rete Civica chiede dunque quante domande sono state presentate ad oggi, a quanto ammontano i contributi richiesti per i primi rimborsi, quali sono i tempi di liquidazione e se è già stata fatta una stima delle ulteriori risorse stanziabili con la seconda tranche di indennizzi. Tutte risposte che Priolo rimanda a dopo l'11 marzo, una volta che saranno appunto consegnati i dossier alla Protezione civile nazionale. "Possiamo dare un messaggio di speranza- commenta Mastacchi- con la previsione che in un paio di mesi la situazione sarà chiara e in via di soluzione