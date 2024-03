Maltempo, altro giorno di allerta meteo arancione: Enza e Parma osservati speciali

Continua a piovere intensamente a Parma e provincia. Venerdì 1° marzo è un nuovo giorno di allerta meteo. Per il Parmense l'allerta è arancione per le piene dei fiumi in pianura e sempre arancione per il rischio idrogeologico, le piene dei corsi minori e le frane in montagna. Osservati speciali in particolare i torrenti Enza e Parma.

Le precipitazioni previste - si legge nell'allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna - potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena, prolungando l'occupazione delle aree golenali e l'interessamento degli argini nei tratti vallivi.

Saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica sulla pianura ferrarese è legata al reticolo secondario.

Dalle previsioni meteo di Arpae-ER, si ricava, inoltre, che il cielo sarà coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni che dal mattino interesseranno l'intero territorio regionale, risultando più intense sui rilievi centro-occidentali; fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio, con precipitazioni deboli a tratti irregolari.