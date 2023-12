Maltempo, domani allerta rossa nel Parmense: rischio frane in montagna e piene dei fiumi in provincia

Allerta rossa domani, sabato 2 dicembre, per quanto riguarda la criticità idraulica nel Parmense e allerta arancione per quanto riguarda la criticità idrogeologica e il vento, sempre nella nostra provincia. C'è rischio di piene dei fiumi e di frane in montagna.

Allerta rossa in tutta l'Emilia-Romagna per la giornata di domani, sabato 2 novembre. Forte criticità per il vento, attese forti raffiche sulla fascia appenninica centro-orientale. Sulle coste, atteso al largo mare agitato con possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese.

Sono previste inoltre precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare sul settore appenninico centro-occidentale, che potranno generare ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con ruscellamenti dei fiumi e fenomeni franosi dei versanti già caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Nella pianura reggiana e parmense possibilità di piena dei corsi d'acqua: si prevedono infatti ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini.

Questo quanto previsto dal nuovo bollettino emesso dall‘Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali di Arpae. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae ER, seguirà l’evoluzione della situazione. La sede di Bologna del COR è in funzione h24.