Maltempo, la montagna è in difficoltà tra frane e torrenti in piena

Il maltempo persiste e continua a imperversare sul parmense. Diversi comuni montani segnalano fortissimo vento. Ci sono alberi caduti sulle strade, in atto ruscellamenti. La pioggia è forte ma non costante. Il punto al momento più complicato è a Bedonia con strade invase dalle acque per via dei torrenti in piena. A Monchio la situazione è molto pesante.

Preoccupa la situazione di Monchio delle Corti, invasa dall'acqua e colpita dal vento come Bedonia. A Prato Spilla caduti 198 millimetri di pioggia. Nel solo mese di ottobre ne sono caduti 811, più di quella che normalmente cade a Parma in un anno (760).