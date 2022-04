Maltempo: piogge e freddo nel week end e per il 25 aprile

Sarà un 25 aprile con la pioggia e con temperature minime anche di 7 gradi. Nel corso dei prossimi giorni una perturbazione toccherà anche il territorio parmense. Oggi giovedì 21 aprile si stanno verificando le prime piogge, che diverranno più frequenti in serata, a carattere di rovescio. Diminuiranno le temperature massime, non oltre i 13°C. Per i prossimi giorni, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 aprile. Venerdì, come sottolinea Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - giornata inizialmente piovosa con fenomeni anche intensi, ma dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi e lasceranno spazio a qualche schiarita in serata, in attesa di una nuova fase piovosa a partire da sabato.