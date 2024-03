Cinque posti dove mangiare con 15 euro

Cinque posti in cui mangiare se hai in tasca 15 euro. La classifica, dalla quinta alla prima posizione

5 - Pizzeria Da Daniele, via Emilio Lepido, 37

Da Daniele si possono gustare felafel e kebab, tra i più bioni di Parma, oltre ad un'ampia varietà di pizze, tutte preparate rigorosamente come materie fresche e naturali. La Pizzeria Da Daniele vi farà assaggiare pizze preparate e cotte tutte rigorosamente al momento

4 - Panino d'Artista, Strada Luigi Carlo Farini, 19/B

Nel cuore del centro storico di Parma è sita la paninoteca più cool della tradizione Parmigiana. Un'atmosfera che rievoca ricordi d'artista e sapori unici e riconosciuti nel mondo. Il prosciutto di Parma è il protagonista nel Panino d'artista, ma il menù proposto trova spazio anche per i palati più sopraffini,

dalle proposte vegetariane, ai taglieri di salumi e formaggi, alle insalatone

3 - Vecchie Maniere, Borgo Bernabei 40/a, Oltretorrente, Parma

Le Vecchie Maniere nascono dalla voglia di creare un punto di ritrovo per gli amanti della birra artigianale italiana e punto di aggregazione per tutti, giovani e meno giovani. Alle Vecchie Maniere si possono trovare ottimi panini: dal Picelli con coppa, scamorza affumicata e rucola al Verdi con prosciutto crudo, mozzarella, Parmigiano, rucola e pomodoro, al Toschi con spalla Cotta, Fontina, carciofini e senape.

2 - Baladí Grill - Specialità libanesi da asporto, via Emilia Ovest, 126 B Parma

Piatti in famiglia, piatti condivisi tra colleghi e amici. La cucina libanese è da sempre incentrata sul mangiar sano, si possono trovare piatti per vegani, vegetariani, celiaci, amanti della carne e del pollo. La cucina libanese è ricca di sostanze nutritive e varia nei suoi ingredienti (es. verdure, legumi, pane artigianale)

1 - Da Pepèn, Vicolo Sant'Ambrogio, 2/C Parma

Un pezzo di storia che ha contraddistinto tante generazioni: ecco cos’è “Pepen”, la paninoteca di Parma per eccellenza. Luogo di incontro, di tradizione, di amicizia e di ricordi che offre arrosti, salumi, formaggi, salse e verdure varie per sbizzarrirsi a combinare il proprio panino. Pepèn è una vera e propria istituzione a Parma. Il regno dei panini, dei tramezzini e della qualità degli ingredienti. Non si può passare da Parma senza mangiare un panino da Pepèn, la carciofa, il panino al pesto di cavallo e quello alle polpette