Cinque posti dove mangiare con 25 euro

Cinque posti in cui mangiare a Parma se hai 25 euro in tasca. La classifica di marzo 2024.

5 - Barino, Piazza XXV Aprile, 9/A Parma

Locale informale con pizza, snack leggeri e una corposa carta di vini, oltre a un patio coperto. Oggi Il Barino si rinnova conquistando un nuovo concept e creando un servizio completo e di eccellenza come mai prima ha avuto che vede introdurre al suo interno la ristorazione serale

4- Due Gatti, Strada Nino Bixio, 76/a Parma

Pizzeria da asporto e domicilio, specialità pizza in tegamino, cotta in apposite teglie di alluminio. La pizza è frutto di un lungo percorso di ricerca: lunga lievitazione con pasta madre e biga di lievito di birra, farine selezionate e lavorate con grande attenzione; cottura in due tempi per assicurare un'eccezionale leggerezza. Il tutto farcito con cultura del prodotto e sapienza culinaria.

3 - Enoteca Fontana, Strada Luigi Carlo Farini, 2 Parma

L’enoteca serve per il pranzo piatti di cucina tipica, piatti caldi e freddi; durante l’arco della giornata si possono degustare formaggi e salumi. Dispone di un’ampia cantina, di circa 700 etichette nazionali ed estere. All’interno delle due sale del locale si trovano 50 posti al coperto e nei mesi estivi, con circa 30 posti a sedere, è possibile pranzare all’aperto. La struttura è predisposta all’accesso per disabili.

2- Osteria Rangon, Borgo delle Colonne, 26 Parma

Osteria tradizionale parmigiana conosciuta ed apprezzata dai clienti il buon cibo e il buon vino. Ottima compagnia e atmosfera per una sera: particolarmente apprezzati i piatti di pasta, gli gnocchi ai funghi e la scelta dei salumi

1 - Bacco Verde, Strada Felice Cavallotti, 33 Parma

Enoteca e locale storico del centro storico di Parma il circolo Arci Bacco verde è aperto dal 1987. Il 'Bacco' ha accompagnato varie generazioni di giovani e meno giovani della nostra città. In tutti questi anni la traid d'union comune è stata la ricerca e la passione per i prodotti della terra: qui troverete cibi sani e vini della nostra tradizione e non ma comunque di qualità e rispettosi della natura.