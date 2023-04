La mappa dei luoghi della Resistenza a Parma

Viaggio nei luoghi chiave della Resistenza a Parma. La lotta di Liberazione ha tanti volti, è caratterizzata da molteplici gesti e azioni. La mappa, toccando alcuni luoghi della memoria, tenta di raccontare proprio queste diverse Resistenze. Ripercorrendo le varie tappe si potrà affrontare la lotta di Liberazione come storia di uomini e donne, religiosi, popolani e soldati; attraverso armi e volantini, manifestazioni pubbliche e sabotaggi, coraggio e sacrifici. Sarà possibile scoprire nuove narrazioni legate a luoghi noti ma in fondo non del tutto conosciuti, a edifici che ogni giorno vediamo e che ora guarderemo sotto una luce nuova. Il percorso è disponibile sul sito: https://resistenzamappe.it/parma/pr_resistenza/

I punti del percorso: