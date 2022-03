Martedì grasso: la scuola d’infanzia Aquilone in Municipio

I bambini della scuola d'infanzia di Via Paciaudi hanno festeggiato il martedì grasso in Municipio. Sono arrivati colorati e festanti dalla scuola materna L'Aquilone e con stupore e curiosità si sono aggirati nell'ufficio del Sindaco accolti da Federico Pizzarotti e dall'Assessora all'Educazione Ines Seletti.

Una gita davvero entusiasmante, anche se non lontana dal loro asilo, che è diventata una piccola festa. Ognuno ha mostrato al primo cittadino la sua opera. "Abbiamo fatto noi i costumi quest'anno!" hanno detto orgogliosi. Le magliette che indossavano sopra i maglioni erano infatti state dipinte in classe in preparazione di questo ultimo giorno di Carnevale. Per un'oretta, tra sorrisi e racconti, fate, nuvole, farfalle e arcobaleni hanno riempito la stanza di lavoro del primo cittadino di Parma.